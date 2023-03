Frédéric a les larmes aux yeux en voyant la date fatidique arriver: «Moralement, ça devient très difficile, j’ai peur qu’on nous retire les enfants et ça, je ne m’en remettrai pas»

« Un constat a été réalisé par expert et huissier et des mesures conservatoires ont dû être prises. Le bail n’ayant pas été respecté, Flandre Opale Habitat a demandé sa résiliation au motif de travaux lourds réalisés sans accord », explique le bailleur.

Depuis 2018, la justice a acté cette décision et la famille est consciente qu’elle doit partir. Sauf qu’à ce jour, elle n’a toujours pas retrouvé de nouvelle maison. La période Covid leur avait offert un sursis mais il y a quelques semaines un huissier est revenu toquer à leur porte pour leur indiquer qu’ils seraient expulsés au 1er avril (date de la fin de la trêve hivernale) s’ils n’étaient pas partis d’ici là. Mais selon Frédéric, les bailleurs et la municipalité ne les ont pas suffisamment aidés pour leur trouver un relogement.

« La réglementation nous impose de proposer un relogement correspondant à la situation et à la composition familiale des demandeurs. Malheureusement, nous n’avons aucun logement disponible pour répondre aux critères », indique Flandre Opale Habitat. Des propositions ont été faites par d’autres bailleurs mais elles ont été refusées par la famille. « On veut rester à Bruay-La-Buissière ou dans les communes proches. Quand on nous propose plus loin, ce n’est pas possible avec mon travail en intérim. Et puis, on a un enfant handicapé qui a besoin d’aller au kiné trois fois par semaine à Bruay », explique le père de famille.

« On fait tout notre possible pour les aider. Mais aujourd’hui, il n’y a pas de maison disponible aux normes PMR et qui puisse accueillir sept enfants et deux adultes, indique Émilie Bommart, adjointe aux affaires sociales à Bruay-La-Buissière. On ne les laisse pas tomber, on cherche toujours des solutions, mais ce n’est pas aussi simple. »