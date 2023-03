Procès des attentats à Bruxelles: Abdeslam et Ayari font partie intégrante de la cellule, répète le parquet

Au cours de cette période, le premier appartement de la cellule, celui de la rue du Dries, a été loué, rappelle Paule Somers. C’est dans cet appartement que vivaient Salah Abdeslam et Sofien Ayari et dans cet appartement qu’ont, entre autres, été retrouvés des détonateurs et des chargeurs contenant chacun 30 balles après la fusillade du 15 mars. Pour la procureure, il ne fait aucun doute qu’il n’y a qu’une seule et unique cellule. « Les membres en sont interchangeables, cela ressort clairement des témoignages », estime-t-elle. « Dans chaque appartement (Dries et Max Roos), il y a un émir (Belkaïd d’une part, Laachraoui de l’autre), un combattant aguerri (Ayari et Krayem) et une personne qui connaît bien la Belgique (Abdeslam et Abrini). »