Une lecture-spectacle musicale à la Ferme de Martinrou à Fleurus: «Une Ascension» de Stefan Hertmans, le jeudi 30 mars

Le lieu intime se pare soudain d’une dimension historique vertigineuse : qui était cet homme incarnant le mal, qui étaient son épouse pacifiste et leurs enfants ? Comment raconter l’histoire d’un foyer habité par l’abomination, l’adultère et le mensonge ?

À l’aide de documents et de témoignages, le grand romancier belge Stefan Hertmans nous entraîne dans une enquête passionnante qui entrelace rigueur des faits et imagination propre à l’écrivain. Examen d’un lieu et d’une époque, portrait d’un intérieur où résonnent les échos de l’Histoire. Une ascension est aussi une saisissante plongée dans l’âme humaine.

Plaisirs dits-vins

Forts du succès rencontré par la formule la saison passée, Martinrou vous propose à nouveau de combler vos sens lors de soirées lecture/musique/dégustation de vins et tapas. Dans l’écrin intimiste et chaleureux du petit théâtre, un(e) comédien(ne) et un(e) musicien(ne) vous emmènent pendant 50 minutes dans l’univers littéraire d’un roman ou de nouvelles. Avant et/ou après la lecture-spectacle, vous dégustez des vins choisis et des « tapas » maison, au coin de l’âtre dans la salle du Carré Romain éclairée aux bougies. Tout en voyageant dans l’imaginaire d’un auteur, venez titiller votre goût, votre odorat, votre vue, votre ouïe,… reconnectez-vous aux plaisirs non virtuels à Martinrou !