Refus du master en médecine à l’UMons: Jacqueline Galant est d’accord avec la décision de sa ministre et la soutient au parlement

La majorité apparaît aujourd’hui divisée sur le sujet. À la mi-février, le gouvernement avait en effet recalé le refus de Valérie Glatigny de permettre à l’UMons d’organiser un master en médecine. Ce mercredi, les parlementaires ont débattu du sujet. Défendant leur ministre, les députées MR Diana Nikolic et Jacqueline Galant ont pointé le fait qu’un master à Mons ne permettrait par exemple pas de diplômer un médecin en plus en Fédération Wallonie Bruxelles, puisque le nombre de numéros Inami est contingenté. Les raisons du refus sont « objectives et incontestables » a insisté Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise.

La ministre Glatigny. - Belga

Lire aussi Refus du master en médecine à l’UMons: deux médecins lancent une pétition, «on ne s’arrêtera pas tant qu’on n’a pas gain de cause» Dans la foulée, la ministre Glatigny a répété son opposition. L’ouverture de ces nouveaux masters en médecine ne peut, selon elle, se justifier alors que le nombre de médecins est contingenté. Elle a redit craindre l’augmentation des coûts que généreraient ces deux nouvelles habilitations alors que la situation budgétaire de la FWB est très dégradée.

Du côté du PS Au sein de la majorité, le PS s’est offusqué de l’attitude de la ministre libérale. « Priver le Hainaut d’un master en médecine, c’est priver la moitié de la population de la FWB d’un avenir serein en matière de santé », a lancé Joëlle Kapompolé, rappelant la pénurie de médecins généralistes actuelle en Belgique. Chez Ecolo Chez Ecolo, on estime qu’aucun des arguments avancés par la ministre Glatigny pour justifier son refus ne tient la route. Il n’y a en outre pas de requête pour avoir un hôpital universitaire dans les demandes de l’UMons et de l’UNamur, a appuyé Manu Disabato. Pour le député écologiste, il y a bien un effet sur le recrutement de médecins généralistes à la présence d’une faculté complète. Il y a ainsi 11 fois plus de ces médecins en province de Liège que dans celle du Hainaut.