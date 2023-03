NBA: Kevin Durant réussit ses débuts avec Phoenix lors d’une soirée riche en quarantaines

KD a marqué 23 points dans un match aisément remporté 105-91 mercredi face à Charlotte. C’est toutefois son équipier Devin Booker qui a tiré la couverture à lui en marquant 37 points, prenant 6 rebonds et donnant 7 assists. Chris Paul a lui distillé 11 passes décisives et Deandre Ayton a marqué 16 points et capté 16 rebonds. Le potentiel des Suns impressionne. Il faudra le revoir face à une opposition plus consistante. Durant, qui n’avait plus joué depuis le 8 janvier en raison d’une entorse au genou, a en tout cas démontré que son shoot était toujours aussi efficace (10/15).

Brooklyn, désormais orphelin du trio qui devait le mener au titre (Harden, Durant Irving), poursuit sa chute avec un 4e revers de rang. Les Nets ont plié dans l’antre des Knicks à l’issue d’un derby newyorkais sans suspense (142-118). Tout était dit après 12 minutes (47-29). Six Knicks ont marqué au moins 13 points et Jalen Brunson en a plantés 39 en 18 tirs (15 réussis). Après ce 7e succès de suite, New York est solidement accroché à la 5e place. Brooklyn, 6e, peut commencer à s’inquiéter pour son avenir en playoffs.