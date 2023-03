Gros problème pour Ivonne avec le nouveau compteur qui lui a été installé: «Qu’est-ce que je dois faire?»

« Lorsque j’avais encore un compteur analogique, je consommais 500 mètres cubes par an. Dans les quatre premiers mois qui ont suivi l’acquisition de mon compteur numérique, ma consommation était déjà de 600 », raconte Ivonne à nos confrères de HBvL. Après toutes les vérifications, elle a contacté Fluvius, mais « rien ne se passe ».

D’après Fluvius, si la cause du changement de comportement du compteur est introuvable, il est possible pour les clients de déposer une plainte sur son site web. « Si aucune cause logique n’y est trouvée, nous envoyons un technicien sur place. S’il constate un défaut, il remplace le compteur. Le client ne paie rien pour la vérification initiale à domicile », explique un porte-parole.