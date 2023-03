Loïc fou de cuisine: sa recette du poulet à l’orange

– 3 c. à s. d’huile d’olive

– 1 c. à s. de vinaigre balsamique

– 2 gousses d’ail

– 1 c. à s. de miel

– Sel, poivre

– 500 g de patates à chair ferme

– 3 navets

– 2 oignons rouges

– 1 orange bio

– 2 brindilles de romarin

– 200 g de haricots princesses congelés

Les étapes à suivre

1. Préchauffez le four à 200 ºC. Coupez le poulet en morceaux.

2. Mélangez 2 c. à soupe de marmelade à l’orange, 1 c. à soupe de moutarde, 3 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe de vinaigre balsamique, 2 gousses d’ail râpées et 1 c. à soupe de miel. Assaisonnez avec une bonne pincée de sel et du poivre fraîchement moulu.

3. Rincez les pommes de terre et coupez en huit. Épluchez les navets et les oignons rouges et coupez également en huit. Lavez une orange et coupez en huit (avec la peau).

4. Mettez tout dans un plat qui peut aller au four. Versez la moitié du mélange de marmelade par-dessus et mélangez bien.

5. Badigeonnez les morceaux de poulet avec le reste du mélange. Terminez avec les brindilles de romarin par-dessus et enfournez à nouveau pendant 45 minutes.

6. Ajoutez les haricots princesses les 10 dernières minutes de cuisson. Le canard à l’orange sans canard est prêt !

