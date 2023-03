Tension au gouvernement autour de la friche Josaphat: «Ce petit jeu ne peut plus durer»

Pour rappel, les verts ont claqué la porte le 16 février pour exprimer leur désaccord sur le projet concernant la friche Josaphat, située à cheval sur Evere et Schaerbeek. Le PAD adopté en première lecture est désormais bloqué. Les écologistes réclament une plus grande préservation de la biodiversité tandis que les socialistes plaident pour du logement sur une partie de la zone.

Si du côté des Verts, on affirme avoir annoncé clairement un désaccord ferme sur ce point suite à la première enquête publique où de nombreuses personnes s’opposent au logement, l’élément déclencheur est l’approbation du CA de 509 logements alors que le PAD n’est pas validé. Ils parlent d’un « déni de la démocratie » et d’une « rupture de confiance » de la part du ministre-président Rudi Vervoort (PS).

Rudi Vervoort aurait laissé « pourrir » la situation et inscrit à l’ordre du jour des OIP (SLRB, CitiDev et la Sau) car le dialogue compétitif se termine le 9 mars. Si le CA n’avait pas pris de décision, il fallait tout recommencer ce qui prendrait des années. Les Verts n’ont pas apprécié la manière de « contourner le gouvernement ».

Pour le PS, « il n’y a pas de crise. Le gouvernement doit fonctionner normallement. Le petit jeu ne peut plus durer ». L’activation de la friche Josaphat est dans la déclaraiton politique générale. « Les Verts créent la crise et attendent une solution sans rien proposer. »

Du côté de l’opposition, le MR dépose une nouvelle proposition de résolution visant à étudier la création d’une (zone) réserve naturelle de 5 hectares sur la sur la partie ouest de la friche Josaphat, soit la zone la plus riche en matière de biodiversité. « Les citoyens se mobilisent massivement pour demander la préservation de la Friche Josaphat et jusqu’à présent, ils n’ont pas été entendus. Vouloir forcer comme le fait le Gouvernement la bétonisation sur cet espace vert, à haute valeur biologique, je le rappelle, en dépit des très nombreux avis négatifs et de l’importante mobilisation citoyenne est scandaleux ! », explique le député Gaëtan Van Goidsenhoven. « D’un côté, les écologistes, pourtant parties prenantes depuis le début au projet, se présentent soudainement comme grands défenseurs de la Friche, et de l’autre, ils bloquent le dossier sans rien proposer de tangible ! »