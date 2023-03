Tension autour de la friche Josaphat, le gouvernement bruxellois échangera en réunion électronique

Le gouvernement bruxellois se réunit en format électronique ce jeudi. Le 16 février dernier, les membres écologistes de l’équipe Vervoort, Alain Maron, Barbara Trachte (Ecolo) et Elke Van den Brandt (Groen), ont refusé de s’asseoir à la table du Conseil des ministres régionaux, en raison, selon eux, d’une rupture de confiance à laquelle ils ont invité le ministre-président Vervoort de remédier.

Dans les milieux écologistes, on indiquait jeudi que l’exigence d’un retour de la confiance n’avait jusqu’ici pas été rencontrée et que par conséquent les mandataires Ecolo et Groen ne viendraient pas au gouvernement. Il a alors été décidé de tenir une réunion électronique à laquelle les Verts prendront part afin de ne pas « bloquer les décisions nécessaires ». Le PAD Josaphat n’est pas à l’ordre du jour.