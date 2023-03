Pieter, 18 ans, est porté disparu depuis ce mercredi en Belgique: sa famille n’a plus de nouvelles, elle lance un appel à l’aide sur Facebook

La famille de Pieter van Meerbeeck, un Belge de 18 ans, est très inquiète. Le jeune homme a été vu pour la dernière fois à Geel, en province d’Anvers, et n’a plus donné signe de vie depuis.

Pieter mesure 1m75 et est de corpulence mince. Il a les yeux bruns et les cheveux bruns. Il est connu par son entourage comme une personne calme. Quand il a été vu pour la dernière fois à Geel, le jeune homme portait une veste rouge et un sac à dos de randonnée vert. Si vous détenez des informations à son sujet, vous êtes invité à contacter la ligne bleue de la police anversoise au numéro gratuit 0800/ 123.12.