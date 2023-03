«Attention!»: mauvaise surprise pour 41 propriétaires de SUVs à Ixelles qui ont retrouvé leur pneu dégonflé

Un pneu dégonflé et une affiche sur le pare-brise… Surprise pour plusieurs propriétaires de SUV à Ixelles le mercredi 1er mars. Des activités de Tyre Extinguishers ont visé 60 véhicules, affirme le collectif de militants écologistes, qui est né au Royaume-Uni, sur leur site internet.

Selon la police de la zone Bruxelles-Ixelles, 41 voitures ont été touchées. « On a reçu un appel vers minuit. Les faits se sont produits rue Henri Marichal à Ixelles et dans certaines rues adjointes. Nos équipes ont relevé que quelqu’un a dégonflé les pneus de différens véhicules », confirme le porte-parole Robin De Becker. « On a ouvert une enquête et on va rédiger un p.-v. Pour chaque véhicule. »