Graham Potter bientôt viré de Chelsea? Voici les deux pistes prestigieuses des Blues pour le remplacer!

Arrivé en cours de saison pour remplacer Thomas Tuchel, l’ancien coach de Brighton n’a pas réussi à redresser la situation et serait désormais sur la sellette selon le Daily Mail. Les deux prochains matches de Chelsea, contre Leeds en championnat puis contre Dortmund en Ligue des champions s’annoncent décisifs pour lui.

Les 330 millions d’euros investis par Chelsea lors du mercato hivernal ne portent pas leurs fruits, loin de là. Les Blues n’ont remporté qu’un seul de leurs onze derniers matches, et c’est leur coach Graham Potter qui pourrait en faire les frais.

Et selon Sport, le club londonien aurait déjà ciblé deux candidats de prestige pour lui succéder, à savoir Zinédine Zidane et Luis Enrique. Sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane pourrait enfin décider de relancer sa carrière d’entraîneur chez les Blues. Luis Enrique est lui sans emploi depuis son départ de la sélection espagnole après la Coupe du monde 2022, et l’élimination précoce de la Roja contre le Maroc en huitièmes de finale.