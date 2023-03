Quand les joueurs d’Annecy chambrent l’OM en reprenant une phrase de… Kylian Mbappé: «Ça, c’est une journée de boulot» (vidéo)

En l’espace de trois jours, Marseille a raté une énorme occasion de mettre la pression sur le PSG en Ligue 1 et a quitté la Coupe de France après une défaite contre Annecy ce mercredi aux tirs au but. Si Kylian Mbappé ne s’était pas privé de chambrer les Phocéens après son doublé et le succès dans le Classique, des joueurs du club haut-savoyard se sont aussi moqués de l’OM… avec une référence très claire à la star du PSG. « Ça, c’est une journée de boulot ! », a exulté Moïse Sahi au moment de retrouver le vestiaire de son équipe après la qualification. « C’est ça les gars ! »

Pour ceux qui n’auraient pas immédiatement saisi la référence, Vincent Pajot s’est montré encore plus clair : « Hein Kyky c’est une journée de boulot ça », a lâché le milieu de 32 ans passé notamment par Rennes et Saint-Etienne. « Nous aussi on fait le boulot ».