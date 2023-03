Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe met en place un service de distribution de colis alimentaires à domicile livrés par vélos cargos

Chaque semaine, il existait déjà la possibilité de retirer des colis alimentaires au CPAS de Berchem-Sainte-Agathe pour les Berchemois qui rentrent dans les conditions. Le CPAS a voulu aller un pas plus loin en opérant une livraison des colis par vélo-cargo pour les personnes PMR (personnes à mobilité réduite), qui ont des problèmes pour se déplacer et venir chercher leurs colis.

Les colis alimentaires sont préparés avec soin et sont composés de denrées non périssables reçues dans le cadre du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis. En ce qui concerne les aliments frais, les enseignes Delhaize, la Banque Alimentaire et d’autres commerces de proximité soutiennent également le projet afin que nous puissions offrir à nos usagers des colis variés composés de produits divers.