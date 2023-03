Bonne nouvelle pour Lance Stroll en F1: le Canadien prêt à débuter la saison au Bahreïn après son opération au poignet

« C’était frustrant de ne pas être à Bahreïn pour les tests d’avant-saison et j’étais déçu de manquer les trois jours de pilotage », a déclaré Stroll, le fils du milliardaire propriétaire d’Aston Martin, Lawrence Stroll. « Cependant, étant donné ma blessure au poignet, l’équipe et moi avons estimé qu’il était préférable de se concentrer sur mon rétablissement afin que je sois prêt pour ce week-end et la longue saison à venir. C’était un accident malheureux. Je suis tombé de mon vélo lorsque mon pneu a buté dans un trou. Mais heureusement, les blessures n’étaient pas importantes et une petite intervention chirurgicale réussie sur mon poignet droit a réglé le problème très rapidement ».