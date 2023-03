Le caddie au supermarché sera plus cher à cause de la réforme fiscale, prévient Comeos: «Les 50 euros nets supplémentaires par mois pour les citoyens seront immédiatement récupérés via des achats plus chers»

« Certes, le plan prévoit 50 euros nets supplémentaires par mois pour les citoyens, mais ceux-ci seront quasi immédiatement récupérés via des achats plus chers », dénonce-t-elle.

Le ministre des Finances a fait jeudi à ses partenaires de gouvernement une proposition de réforme fiscale qui devrait réduire les charges de près de six milliards d’euros. Elle prévoit notamment qu’un taux de 0 % soit appliqué pour les légumes et les fruits, les médicaments, les couches et les produits pour la protection de l’hygiène intime, et les transports en commun.