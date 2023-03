Depuis 2020, la Commune de Farciennes a rehaussé une vingtaine de poteaux qui protègent les piétons sur la Grand’Place

Il ne s’agit pas là d’une quelconque coquetterie. Mais tout simplement d’une adaptation, en termes de sécurité, à l’émergence des SUV. Surélevés et volumineux, ces « Sport Utility Véhicule » ont la cote depuis quelques années. Mais leur grand gabarit n’est pas toujours raccord avec le mobilier urbain censé protéger les espaces réservés aux piétons.

C’est le cas, par exemple, sur la Grand’Place de Farciennes où des potelets ont été installés voici une dizaine d’années, sur base des recommandations de la Région wallonne qui prévalaient à l’époque. C’était avant l’avènement des monospaces et autres SUV. Depuis, la Région a autorisé les villes et communes à revoir la hauteur des potelets pour les rendre plus visibles et surtout détectables par les capteurs anti-collision qui équipent nos voitures.