Les habitants perplexes après qu’une mystérieuse poudre blanche est tombée du ciel: «Il se passe quelque chose de bizarre» (vidéo)

La mystérieuse poudre blanche a été repérée dans des jardins et des voitures à travers le Maryland et la Virginie-Occidentale, aux États-Unis, le 23 février dernier. Les pompiers ont alors recommandé aux riverains de fermer leurs portes et fenêtres et d’éviter de sortir avant que la substance n’ait été identifiée.

Le ministère de l’Environnement du Maryland pense que la poudre blanche provient très probablement du Nouveau-Mexique et du Texas. « Il s’agit probablement de poussière du sud-ouest du désert » a déclaré le météorologue de DC News Now, Damon Matson. Une tempête aurait acheminé la poussière jusqu’au Maryland.