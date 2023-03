Procès des attentats à Bruxelles: «Il faudra acquitter Salah Abdeslam» de tentatives et assassinats terroristes, estime son avocate, Me Paci

Aucun commentaire n’a été fait par le conseil d’Osama Krayem, qui passe systématiquement les journées d’audience au cellulaire. Me Paci s’est alors exprimée pour Salah Abdeslam, assurant aux jurés qu’il leur faudrait acquitter son client de tentatives d’assassinat et d’assassinats terroristes, après avoir démonté un à un les sept points le concernant dans l’acte d’accusation.

Me Paci a débuté son intervention en rappelant que l’arrêt du procès des attentats de Paris avait bien fait une distinction entre la participation à une organisation terroriste et la participation aux faits du 13 novembre. « Un des principes de base de notre droit pénal, c’est l’individualisation », a-t-elle déclaré. « On doit être condamné pour ce qu’on a fait. » Salah Abdeslam a déjà été condamné pour les faits de Paris ainsi que pour la fusillade la rue du Dries, a-t-elle rappelé. Le 22 mars, jour des attentats, il était en prison et n’avait plus eu aucun contact avec les autres accusés ou kamikazes depuis le 15, a-t-elle ajouté.