Une trentaine d’activistes réclament la préservation de la friche Josaphat à Bruxelles

Les activistes ont brandi des pancartes illustrant la faune et la flore de la friche pour démontrer la richesse de la biodiversité du site. Plus de 1.200 espèces sauvages, dont plus d’une centaine d’oiseaux, y vivent, selon Greenpeace.

« Toute zone verte à Bruxelles est en sursis si on construit sur la friche Josaphat. Si le gouvernement bruxellois ne trouve pas qu’ici, la nature en vaut la peine et qu’il faut rechercher d’autres localisations pour bétonner, alors aucun site n’est à préserver », a souligné Eric De Plaen, du collectif Sauvons la friche Josaphat.

Les activistes dénoncent également, à plus large échelle, la bétonisation des espaces verts à Bruxelles. « On veut aussi renforcer l’accès à ces espaces pour les Bruxellois », explique Carine Thibaut, porte-parole de Greenpeace. « Un Bruxellois sur cinq a très peu accès à la nature et ce sont généralement les gens les plus pauvres », pointe-t-elle.

« Une pétition pour protéger la friche a rassemblé plus de 20.000 signatures, l’enquête publique sur le projet de PAD (Plan d’aménagement directeur, NDLR) Josaphat a suscité 2.000 réactions négatives et plus de 1.000 personnes ont marché en mai dernier autour de la friche pour la protéger », rappelle Greenpeace.