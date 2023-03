Le président de l’Open VLD Egbert Lachaert nuancé par rapport à la proposition de réforme fiscale de Van Peteghem

La proposition comporte une grosse vingtaine de mesures qui formeraient le premier volet d’une nouvelle réforme fiscale. Il est notamment proposé d’augmenter la quotité exemptée d’impôts et de réformer le taux réduit de TVA.

Le ministre des Finances a fait jeudi à ses partenaires de gouvernement une proposition de réforme fiscale qui devrait réduire les charges de près de six milliards d’euros, selon lui. L’objectif général affiché est « d’augmenter la partie nette du revenu de tous ceux qui travaillent » et de mettre en place « une contribution équitable » sur les patrimoines.

Dans une réaction, le président des libéraux flamands, qui a récemment estimé dans la presse que « la grande réforme avec laquelle on va contenter les gens » n’était plus pour cette législature, indique être encore en train d’analyser la proposition de M. Van Peteghem. « À première vue », souligne M. Lachaert, cette proposition rencontre les préoccupations des libéraux dans un certain nombre de domaines.