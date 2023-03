Réforme fiscale: le signal envoyé au monde des PME n’est pas encourageant, réagit l’UCM, qui demande à s’entretenir avec le ministre Vincent Van Peteghem

Le ministre des Finances a fait jeudi à ses partenaires de gouvernement une proposition de réforme fiscale qui devrait réduire les charges de près de six milliards d’euros. L’objectif général affiché est « d’augmenter la partie nette du revenu de tous ceux qui travaillent » et de mettre en place « une contribution équitable » sur les patrimoines.

La frontière entre l’inactivité et le marché du travail, notamment pour les plus faibles revenus, doit être plus marquée, insiste-t-elle. « Les indépendants ont besoin d’un signal plus fort pour engager, développer leur entreprise et préserver leur compétitivité. »

De nombreuses fédérations professionnelles vont subir de plein fouet ces nouvelles mesures, redoute encore l’UCM. Elle pense notamment au transport et à la logistique, où la réforme des accises va mettre un nouveau caillou dans la chaussure d’entreprises « déjà mitraillées de part et d’autre par les charges ».