L’agence ING d’Aubel va fermer le 1er avril

Historiquement Aubel était un véritable pôle économique. Sur place on comptait un grand nombre d’agences bancaires. C’est même pour cette raison que les Aubelois payaient plus cher la police que leurs voisins. Il fallait une plus grande présence policière afin de sécuriser les banques. Si l’on n’est plus vraiment au temps d’Al Capone et qu’on compte moins de bandits capables de s’attaquer à un guichet la sulfateuse à la main et le Fedora sur le crâne, on compte aussi tout bonnement moins de banques.

Le 1er avril, l’agence ING d’Aubel va fermer ses portes, les clients seront désormais accueillis dans l’agence de Barchon. ING justifie ce départ par l’évolution du paysage bancaire. « La banque se concentre sur un mix intelligent comprenant la banque à distance, les solutions digitales et les rencontres en personne », assure le porte-parole Renaud Dechamps.