Et si on changeait l’âge de l’obligation scolaire? Aller à l’école dès 3 ans, c’est bien mieux vu que d’en sortir à 16 ans

Trois ans après avoir abaissé l’âge de l’obligation scolaire à 5 ans, la Belgique va-t-elle franchir un nouveau palier et l’abaisser à 3 ans ? Le Sénat en débat actuellement, suite au dépôt d’un texte favorable à cette proposition par les sénateurs libéraux Georges-Louis Bouchez et Gaëtan Van Goidsenhoven. Notons que la Fédération Wallonie-Bruxelles n’est ici pas compétente, même si son ministre-président, Pierre-Yves Jeholet (MR) et sa ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), y sont favorables : l’âge de l’obligation scolaire est une matière que doit trancher le gouvernement fédéral. Obligation de fréquentation Lundi, plusieurs experts ont été entendus au Sénat. Parmi eux, un représentant de la Ligue des Familles qui est favorable à l’abaissement à 3 ans. « En tout cas pour l’obligation d’inscription des élèves », nuance Merlin Gevers. « Une obligation de fréquentation pourra être envisagée dans un second temps, si cela s’avère nécessaire, après évaluation. »

La Ligue attire l’attention sur les mécanismes visant à faire respecter la règle : « L’application de sanctions financières et la menace, en cas de récidive, d’emprisonnement semblent contre-productives dans de nombreux cas. Nous privilégions la prévention, l’accompagnement des parents en cas d’absentéisme constaté et le travail sur les causes de la non-fréquentation scolaire ».

Pour la Ligue des familles, il conviendrait d'agir en parallèle sur les conditions de réussite de la mesure : par exemple, la poursuite et le renforcement des mesures envisagées dans le Pacte d'excellence pour améliorer la qualité de l'accueil, avec la garantie que chaque enfant puisse avoir une place dans une école à proximité de chez lui. Agir sur les causes de la non-fréquentation scolaire sous-entend « la qualité du milieu scolaire et de l'encadrement, y compris la lutte contre la pénurie d'enseignants, la diminution de la taille des classes ou l'inclusion des parents dans la démocratie scolaire.

Aller à l’école de 3 à 18 ans ferait de la Belgique le pays européen, avec la France, où l’obligation scolaire serait la plus étendue… Sauf si on abaisse l’âge de sortie de 18 à 16 ans. Pierre-Yves Jeholet s’est déjà demandé pourquoi obliger des jeunes à rester à l’école s’ils n’en ont pas envie… Même s’il reconnaît qu’avec le Pacte d’excellence et l’allongement du tronc commun jusqu’à la 3e secondaire, son opinion pourrait changer.