Le Pepin de 19 ans et le Gantois de 30 ans ont été battus par les Sud-Coréens Jaehyun An (WTT 59) et Seungmin Cho (WTT 55) en trois sets : 11-3, 11-5 et 11-8.

Rassenfosse avait rejoint le tableau final du simple avant de s’y incliner au premier tour. Nuytinck avait été éliminé au deuxième des trois tours de qualification.