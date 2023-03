Standard – Westerlo et Gantoise – Anderlecht en tête d’affiche de la 28e journée de Pro League

Aucun choc ne figure au programme de la 28e journée de la Jupiler Pro League ce week-end. Cependant, à tous les niveaux, plusieurs rencontres offrent un réel intérêt. Standard-Westerlo, le duel des deux récents vainqueurs de l’Union, candidats au Top 4, samedi (20h45), et Gantoise-Anderlecht, les formations européennes qui ne peuvent plus perdre de points, dimanche (18h30), s’annoncent ouvertes.

Samedi, Charleroi, 10e, aimerait aligner une deuxième victoire à Courtrai (16h00) de quoi rester plus que jamais dans la course au top 8. Le KVK, 14e, veut lui continuer à s’éloigner des affres de la relégation. Zulte Waregem, après son élimination en Coupe, va désormais se consacrer à son sauvetage et le déplacement à Den Dreef, où l’OHL n’est plus très motivé, pourrait l’y aider. Seraing, la lanterne rouge, devra se dépasser à 18h15 pour s’imposer au Jean Breydel où le Cercle, après quatre partages, doit gagner pour garder sa 8e place.