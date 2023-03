La choule picarde fait son grand retour

Et quelques semaines avant la vraie choule du lundi de Pâques, il est d’usage qu’hommes mariés et célibataires de Tricot viennent taquiner le choulet le dimanche suivant Mardi gras. Une sorte « d’échauffement ».

Au nord de l’Oise, Tricot est le seul village où l’on choule encore chaque année. Chouler, c’est pratiquer la choule, un jeu, ancêtre lointain du football et du rugby, où tous les coups sont permis. Chaque lundi de Pâques depuis le XIe siècle, deux équipes – les célibataires et les hommes mariés – se disputent une boule en cuir appelée le choulet, dont il faut s’emparer afin de le projeter entre les cheminées du toit d’une maison désignée en début de partie. Déconseillé aux corps fragiles…

Alors que la population se montrait de plus en plus impatiente, l’élu a enfin de nouveau autorisé le jeu. « C’est vrai, il y a eu beaucoup de déçus en 2022, mais nous étions encore dans le Covid et je n’avais pas voulu prendre de risques. » Francis Soetaert n’est pas originaire du village, au contraire de sa belle-famille, et a tout de suite compris l’importance de la tradition. « Chez moi, il y a un choulet. C’est mon beau-père qui l’a remporté en 1957 ! »