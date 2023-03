L’ISSeP cherche encore 55 enfants de 6 à 11 ans pour une étude sur l’exposition aux métaux lourds à Grivegnée et à Chênée

Participer est très simple, entièrement gratuit et confidentiel. Il consiste en une prise d’urine de votre enfant dans un pot qui vous est fourni et de remplir un questionnaire.

L’institut Scientifique de Service Public (ISSeP) cherche toujours des enfants âgés de 6 à 11 ans et habitant Chênée ou Grivegnée depuis au moins 3 ans pour une étude sur l’exposition aux métaux lourds. Les sols de ces deux anciennes communes, comme d’autres à Liège, présentent potentiellement des concentrations relativement plus élevées à cause de la métallurgie historique.

En plus, l’ISSeP se chargera aussi gratuitement d’une analyse du sol de votre jardin. Savez-vous en effet que les métaux lourds des sols peuvent se retrouver dans les fruits et légumes de votre potager ? Grâce à votre analyse de sol, vous bénéficierez ainsi de conseils sur quels fruits et légumes consommer et ceux qui sont plutôt à éviter.