La société Métal Déployé Belge (MDB) investit 3,5 millions d’euros pour la rénovation de son site à Liège

Pour construire un avenir solide et assurer la croissance continue de l'entreprise, MDB a décidé d'investir 3,5 millions d'euros dans un bâtiment flambant neuf sur son site de Sclessin. L'entreprise de construction limbourgeoise Mathieu Gijbels a commencé les travaux en octobre 2022. Le Groupe MDB prévoit d'emménager dans leur nouveau bâtiment d'ici la fin de l'année.

L'entreprise avait un besoin urgent de nouveaux bureaux et d'espaces de production et de stockage supplémentaires. Pour des raisons stratégiques, les nouveaux bureaux seront déplacés sur une autre partie du site. L'emplacement des nouveaux bureaux et du nouveau hall permettra la construction d’un second accès au site afin de fluidifier les amenées des matières premières et le chargements des produits finis ainsi que la circulation sur le site, tant pour les camions que pour les voitures.