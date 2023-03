La Société de Logements du Plateau d’Ans remet un coup de neuf à ses logements sociaux

La Société de Logements du Plateau d’Ans a remis un coup de neuf à ses logements sociaux. Grâce au subside de 400.000 € accordé dans le cadre du plan « Get Up Wallonia », la commune a pu réaliser plusieurs travaux dans ses différents logements publics situés dans les cités Al’Trappe (Alleur), Lonay (Ans), Champ d’Aviation et Vandervelde (Loncin).

« Un gros coup de peinture, le remplacement des portes d’entrée des immeubles par une porte de sécurité : la société de logements publics avance bien et utilise à merveille le subside de la Région wallonne. Un plan d’embellissement qui a des résultats directs pour le cadre de vie des locataires », se réjouit Patrice Lempereur, Président de la Société de Logements du Plateau.