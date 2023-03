Des places de parking en plus, le miroir qui tombe à l’eau… Voici la version définitive de la traversée de Spa

Il y a un peu plus d’une semaine, un membre de la majorité spadoise nous confiait que des changements allaient être effectués concernant le projet de rénovation de la traversée de Spa et qu’« ils allaient contenter tout le monde ». Au vu des réactions des Spadois et des commerçants, on était en droit d’en douter.

Alda Greoli. - A.R.

Autre changement, et on n’attendra pas les travaux, on va réaménager le parking de la gare. Il s’agit non pas de quelques places devant la gare mais bien du gigantesque espace situé juste derrière. Un espace qui sert d’ailleurs de parking pendant les Francofolies. Peu de gens le connaissent en venant à Spa et il sera bientôt renseigné et mis en avant.

Ce parking est certes un peu loin du centre-ville, comme l’ont fait remarquer certains. Là aussi, la majorité apporte une réponse puisqu’elle va plancher sur des possibilités de navettes. « On planche sur des idées originales. Peut-être avec quelque chose qui permettrait de développer les mollets », plaisante Alda Greoli la présidente du CPAS.

Le projet de la traversée de Spa change radicalement. - A.R.

Par ailleurs, la majorité va créer davantage de places où l’on peut rester 30 minutes. « Ce serait un peu partout. Certains commerçants sont demandeurs notamment place Verte », certifie Nicolas Tefnin, l’échevin de la Mobilité. La majorité précise d’ailleurs que maintenir le parking gratuit dans un centre aussi étriqué que Spa est une gageure mais qu’elle s’y emploie.

Nicolas Tefnin. - W.D.L.C.

L’autre gros changement est l’abandon du miroir d’eau place Royale. « Le projet a divisé. On constate bien que le fait d’avoir une grande étendue de graviers n’est pas l’idéal. Mais comme le projet n’a pas convaincu, on retire la zone du permis d’urbanisme », ajoute celui qui est bourgmestre F.F. pour le moment, en l’absence de Sophie Delettre en voyage pour l’UNESCO.

Que fera-t-on sur place ? Impossible de le savoir à ce stade. « On va inclure l’espace dans le parc de Sept Heures. On va veiller à prendre en compte l’entrée historique du parc. On veut aussi qu’il y ait des zones d’ombres, des zones fleuries, que ce soit un espace de convivialité », a de son côté déclaré Gilles Bruck en précisant qu’il faudra du temps et de la réflexion avant de proposer autre chose.

Les dessertes maintenues

Autre changement notable : la desserte de l’avenue reine Astrid ainsi que celle le long de la place Royale sont maintenues. Charlotte Guyot, échevine des commerces, a assuré qu’il y aurait des endroits où les camions de livraison pourraient s’arrêter.

Rappelons que l’un des objectifs principaux de ces chantiers reste la mobilité douce et qu’elle n’est pas abandonnée pour la cause. Les pistes cyclables sont maintenues par exemple.