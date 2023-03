Que sont devenus ces anciens candidats de «Top Chef» originaires de l’Oise?

En 2013, Naoëlle d’Hainaut remportait le concours culinaire de M6 face à Florent Ladeyn, dans un face-à-face spécial Hauts-de-France. Formée au Manoir de Gouvieux, institut culinaire où elle revient parfois encadrer des formations et des concours, la jeune femme était passée par les cuisines du Dolce de Chantilly et du Bristol à Paris. En mai 2017, la cheffe ouvre, avec son mari Matthieu d’Hainaut, sommelier, son propre restaurant à Pontoise (Val-d’Oise) : L’Or Q’Idée. Deux ans plus tard, elle décroche sa première étoile au Guide Michelin. Les critiques étaient tombés sous le charme des menus proposés : « qui font la part belle aux produits frais, travaillés avec soin, avec une prédisposition pour les agrumes. » Elle a aussi collaboré avec le boulanger Éric Kayser pour ouvrir une brasserie commune, Ernest, à la Samaritaine (Paris).

De directeur de l’Intermarché nord de Beauvais, jusqu’à son élimination de l’émission Top Chef le mercredi 11 mai 2022, Lilian Douchet gravit les échelons. Depuis sa participation au programme de M6, il a ouvert deux restaurants. Le premier, Lil’Home, a vu le jour dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. Son second établissement, appelé Dame Augustine, est implanté dans le quartier des Gobelins à Paris. Presque un an après, il dresse un bilan positif. « Les deux restaurants fonctionnent très bien. On monte en puissance sur la qualité des produits. » Mais avant d’ouvrir de nouveaux restaurants, son objectif est de faire perdurer les deux. En parallèle de ses investissements, des projets sont en cours pour l’année 2023, comme son partenariat avec Mercure, parrain de l’émission. « Ce partenariat me permet d’organiser des dîners lors d’évènements importants comme les soirées Mercure X Top Chef. »