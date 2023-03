La santé financière des Belges n’est pas brillante, selon une étude

La problématique doit être appréhendée de façon holistique. « La santé financière implique l’équilibre entre six domaines sous-jacents : les revenus, les dépenses, l’épargne, les emprunts, la planification et les compétences. La santé financière existe lorsqu’une personne a le sentiment d’avoir le contrôle nécessaire pour répondre confortablement à ses besoins et obligations financiers actuels, et être en mesure de se constituer la sécurité financière nécessaire pour poursuivre ses objectifs de vie (futurs) », explique Deloitte.