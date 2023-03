Docks Bruxsel: le premier grand centre commercial d’Europe à atteindre la neutralité carbone

Dernier centre commercial construit à Bruxelles, Docks Bruxsel s’est implanté en 2018 le long du canal près du pont Van Praet. Il se présente comme une nouvelle génération de shopping center avec de grands espaces qui mêlent restauration, loisir et retail. Autre particularité des lieux, l’attention portée à l’environnement qui se traduit dans le fonctionnement et l’entretien de l’infrastructure. Et cela paie, car Docks Bruxsel a reçu le certificat « CO2 neutral – gold company » de CO2 logic/ Pôle Sud et est le premier grand centre commercial d’Europe à bénéficier de cette certification.

« La conception du Docks en fait une construction exceptionnelle à faible empreinte carbone. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d’y investir. Dans le cadre de notre stratégie ESG1, notre équipe a travaillé sans relâche pour réduire les émissions de carbone et garantir un accès inclusif. Nous sommes heureux et fiers d’être le premier centre commercial de grande envergure à obtenir le statut de neutralité carbone et la certification Gold. Nous continuons à travailler pour réduire davantage nos émissions de CO2. La mise en place d’une stratégie environnementale socialement inclusive est notre priorité. Cela fait partie de l’ADN du Docks et c’est essentiel pour nos investisseurs, nos locataires et nos clients », affirme Peter Todd, fondateur de Portus Retail et Asset Manager/Owner du Docks Bruxsel.