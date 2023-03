Le Burger shop «La Pomme» à Braine-le-Château est le vainqueur des Takeaway.com awards 2022

Chaque année, Takeaway.com organise une cérémonie de remise des prix et récompense ses meilleurs restaurants proposant des livraisons à domicile en Belgique. Près de 20 000 Belges ont voté pour élire leurs lauréats, répartis dans 21 catégories différentes.

Dans le Brabant-wallon, c’est le célèbre bistro La Pomme qui rafle la mise pour la seconde année consécutive. Ce burger shop est une institution dans la région et sait comment séduire ses clients, avec ses plats gourmands et originaux. Même en livraison à domicile, l’enseigne propose un choix très large de plats, avec des réductions intéressantes sur certaines formules. Et il semblerait que ça plaise au public. Pour les plus gourmands, qui souhaitent vérifier le mérite de ce titre, les commandes sont ouvertes.