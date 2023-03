Le Festival Horst Arts & Music annonce son line up complet pour 2023: plus de 100 artistes se produiront dans le parc Asiat de Vilvorde!

Le Horst Arts & Music Festival est un mouvement dédié au développement des talents, des villes et des espaces. Au cours des neuf dernières années, le festival est devenu une plateforme de renommée internationale pour présenter de la musique électronique révolutionnaire, des œuvres d’art in situ et une architecture inventive. Horst associe un festival de musique immersive de trois jours à des pistes plus longues dans lesquelles des architectes sont invités à créer des scènes et des pistes de danse uniques, et dans lesquelles des artistes contemporains engagent un dialogue avec leurs installations sur place.