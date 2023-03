La dette publique belge pourrait atteindre 120% du PIB d’ici 2028, prédit le FMI

Les gouvernements fédéral et régionaux ont fourni en temps voulu un soutien substantiel aux ménages et aux entreprises lors de l’envolée des prix de l’énergie, reconnait-il. «Avec l’indexation automatique des salaires et des allocations, ce soutien énergétique a permis d’amortir l’impact, mais a un coût important, avec une augmentation du déficit budgétaire en 2022 et 2023», relève toutefois le Fonds.