Découvrez le service psychiatrie du site Meuse du CHRSM à Namur, rénové pour 2.660.000 euros (photos et vidéos)

Le CHRSM a inauguré son nouveau service psychiatrie, qui sera officiellement disponible ce lundi après des travaux qui auront duré un an et demi.

Des casques de réalité virtuelles inclus dans les soins. - K.C.

Usage du bleu et du vert. - K.C.

Le nouvel espace allie les couleurs bleues et vertes de l’hôpital, représentant la Meuse et la Sambre, avec le blanc des couloirs. Il dispose d’une superficie de 1.067 m², un peu plus de 100 m² de plus que l’ancien, situé jusqu’à présent dans une autre aile de l’hôpital.