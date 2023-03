Maserati dance sur la glace

Les 24 et 25 février derniers, la deuxième édition du concours international de St Moritz (Suisse) réunissait les plus belles voitures de collection du monde sur un lac gelé. Maserati était présent avec ses derniers modèles (Grecale, MC20 Cielo Spyder, GranTurismo), mais la marque au Trident avait aussi sorti quelques pépites de son musée pour le plus grand bonheur des invités.

En bonne compagnie

On pouvait y admirer notamment la Maserati 420M/58 Eldorado, créée pour la deuxième édition des 500 Miglia de Monza en 1958. Une voiture rarement vue en public. Elle était accompagnée de la sublime 3500 GT Touring et de la Mistral, deux modèles emblématiques de la marque.