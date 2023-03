La nouvelle unité de soins palliatifs du CHRSM site Sambre, à Auvelais, sera opérationnelle dans un an (photos)

Cette unité s’étendra sur une superficie de 750 m2 et sera notamment composée de 10 chambres et d’une équipe médicale plus fournie, avec deux médecins, 10 infirmières et trois aides-soignantes.

CHRSM

Le coût de ces travaux s’élève à 3,5 millions d’euros, TVA comprise. 70 % sont subsidiés par l’AVIQ (l’Agence wallonne pour une Vie de Qualité) et la Région wallonne.

Ces travaux s’inscrivent dans la transformation générale du site auvelaisien, à hauteur de 65 millions d’euros.