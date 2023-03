Nouveaux ennuis pour Tesla

Alors qu’Elon Musk a déçu tout le monde lors du Tesla Investor Day en n’évoquant ni la Model 3 restylée ni la future compacte Model 2, on apprend que les nouveaux clients de la marque ne pourront plus bénéficier du système de conduite autonome FSD (Full Self Driving) « Beta ». Cette technologie expérimentale qui nécessite des corrections a en effet été suspendue par Tesla après avoir pourtant déjà livré plus de 350.000 exemplaires qui en étaient équipés aux Etats-Unis.

Commercialisation suspendue

Il faut dire que la technologie FSD est actuellement analysée de près par les autorités américaines en raison de certaines situations problématiques, notamment aux carrefours. Tesla a donc décidé de suspendre la commercialisation de cette technologie pour une durée indéterminée.