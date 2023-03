Amir, Petit Biscuit, Tryo… découvrez le nom des artistes qui se produiront à l’Armada de Rouen

Ça y est, on connaît enfin les noms des artistes qui se produiront en concerts gratuits lors de l’Armada de Rouen , du 8 au 18 juin 2023. Sur 28 artistes, 17 sont des artistes normands. On fait le point.

En vrac, Adelys, Amir, Annabella Hawk, Bad Bad Bird, Black M , Captain Sparks & Royal, Che Sudaka, Couleur terre, D-Day Ladies, Deluxe, Earth Wind & Fire, Issara, Medine , Just Alone, La Rue Ketanou, Lotti, Meg, Petit Biscuit , The Avener, Five, We Hate You Please Die, The Songwriters, Trust, Tryo, Hot Rod 56, Oceng Oryema.

La programmation jour par jour

Vendredi 9 juin 2023 : Annabella Hawk (Soul Electro) 18h30, Che Sudaka (Rock Alternatif Latino) à 20h05 et Deluxe (Electro Pop) à 21h55.

Samedi 10 juin 2023 : Adélys (Electro pop) à 17h30, Captain Sparks & Royal Company (Chanson) à 18h45 et Petit Biscuit (Electro) se produira à 22h10. Le Rouennais ne s'est pas produit depuis quatre ans.

Dimanche 11 juin 2023 : Just Alone (Folk) à 17h30, Couleur Terre (Chanson Afro-latino) à 18h45, La Rue Ketanou (Chanson) à 20h15 et Tryo (Chanson reggae) à 21h55.

Mardi 13 juin 2023 : Meg (Jazzy pop) se produira à 19h15, Hot Rod 56 (Rock) à 20h15 et D-Day Ladies (Jazz) à 22 heures.

Mercredi 14 juin 2023 : Oceng Oryema (Pop Funk) à 18h45, Issara (Soul) à 20h20, et EARTH WIND & FIRE Expérience by Al McKay (Diso Soul) à 22 heures.

Jeudi 15 juin 2023 : Bad Bag Bird (Rock) à 18h45, We Hate You Please Die (Rock) à 20h20 et Trust (Rock) à 22 heures.

Vendredi 16 juin 2023 : The Songwriters (Pop) à 18h15, Amir (Pop) à 19h15, Lotti (Rap Hip-Hop) à 21 heures, et Black M (Rap) à 22h05.

Samedi 17 juin 2023 : Five (Rap slam) à 17h30, Medine (Rap) à 18h50, Une surprise à 20h10 et The Avener (Electro) à 21h55.

