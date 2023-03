Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Trois Grands Prix. L’an dernier, les trois premiers Grands Prix de la saison avaient fait naître l’espoir d’un formidable duel entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Puis, la Scuderia avait commencé à alterner erreurs stratégiques et défaillances techniques, tout en ne réussissant pas à faire suffisamment évoluer sa voiture. Max Verstappen avait alors enfilé les succès comme des perles – 14 en plus de celui de Djeddah – pour ceindre une deuxième couronne mondiale, moins d’un an après la première conquise dans le chaos d’Abou Dhabi.

Le Néerlandais va-t-il poursuivre sur sa prodigieuse lancée de 2022 ? Ou la Scuderia Ferrari parviendra-t-elle enfin à concrétiser les espoirs de succès vainement nourris par les tifosis depuis le sacre de Raikkonen en… 2007 ? À moins que Mercedes ne retrouve le fil de la marche conquérante qu’elle avait menée de 2014 à 2021 ? Les premières réponses sont tombées la semaine dernière à Bahreïn.