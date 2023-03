La Pastella, à Marcinelle, élu meilleur restaurant du Hainaut par Takeaway.com, le restaurant Luca & Papa de Mont-sur-Marchienne, élu meilleure pizzeria de Belgique!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour Alèn Sayadian et Thomas Albanese, cette récompense décernée par la célèbre plateforme de livraison de repas à domicile est inespérée. « On concourrait dans la catégorie ‘meilleur restaurant du Hainaut’. La remporter était déjà impensable étant donné le nombre et la qualité des établissements inscrits. Et au final, il y a eu tellement de clients et d’amis qui ont voté pour nous que nous avons reçu les awards nationaux ! »

Un concept né dans le Borinage

Voici plusieurs années, les deux Sonégiens ont inventé un concept 100 % original dans leur restaurant à Boussu « Viva la Pizza » : les « pastellas », des assiettes comestibles en pâte à pizza croustillante dans lesquels sont servies de généreuses portions de pâtes.