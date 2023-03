Omnisports: le programme complet de ce week-end en Luxembourg

Oppagne A - Houffaloise A S.20 h 00

Freylange - FC Arlon A S.20 h 00

Assenois A - Sart A* S.20 h 00

Vaux-Noville A - Longlier D.15 h 00

Gouvy A - Ethe A D.15 h 00

Luxembourg 2 A

Jamoigne-Chiny - Martelange S.20 h 00

Habay-V. - St-Léger S.20 h 00

Vance - Bleid* D.15 h 00

St-Mard A - Nothomb A D.15 h 00

Tontelange A - Tintifontaine D.15 h 00

Châtillon - Aubange A D.15 h 00

Luxembourg 2 B

Ochamps A - St-Hubert S.20 h 00

Florenville A - Orgeo A S.20 h 00

Bercheux - Libin A S.20 h 00

Wellin - Les Bulles S.20 h 00

Ste-Ode A - Paliseul S.20 h 00

Rossignol - Corbion D.15 h 00

Neuvillers A - Grandvoir D.15 h 00

Luxembourg 2 C

Marloie B - Mageret S.19 h 30

Nassogne A* - Tenneville S.20 h 00

Roy A - Waha-Marche S.20 h 00

Pt-Han - Gouvy B S.20 h 00

Melreux-Hotton - Harre-Manhay A S.20 h 30

Aye - Halthier A D.15 h 00

Erezée - Houffaloise B D.15 h 00

Luxembourg 3 A

Ste-Marie-Semois - Meix-le-Tige S.20 h 30

Halanzy - Autelbas D.15 h 00

Aubange B - St-Mard B D.15 h 00

Signeulx - Ethe B D.15 h 00

Waltzing - Tontelange B D.15 h 00

Rachecourt - Messancy B D.15 h 00

Toernich - Athus D.16 h 00

Luxembourg 3 B

Marbehan - Etalle S.20 h 00

Nothomb B - Léglise S.20 h 00

Bouillon A - Vill.-dt-O. S.20 h 00

SC Habay La N. B - Fouches D.15 h 00

Gérouville - Muno D.15 h 00

Assenois B - JS Habay-La-V. B D.15 h 00

Ste-Cécile - Florenville B D.15 h 00

Luxembourg 3 C

Petitvoir - Bertrix S.20 h 00

Libin B - Tellin S.20 h 00

Carlsbourg - U. Bras D.15 h 00

Orgeo B - Warmifont. D.15 h 00

St-Pierre - Ochamps B D.15 h 00

Ste-Marie WiD. - Neuvillers B D.15 h 00

Haut-Fays - Bouillon B D.15 h 00

Namoussart. - Libram. B D.15 h 00

Luxembourg 3 D

Roy B - Bomal S.18 h 00

Mormont B - Harre-Manhay B S.18 h 00

Bourdon - Bande S.20 h 00

Champlon - Nassogne B S.20 h 00

Houmart - Heyd D.15 h 00

Oppagne B - Rendeux D.15 h 00

Odeigne - Vecmont D.15 h 00

Luxembourg 3 E

Witry - Vaux-Noville B V.20 h 30

Sart B - Cobreville S.20 h 00

CS Salm - Compogne S.20 h 00

Bovigny - Sibret S.20 h 00

Bourcy - Halthier B S.20 h 30

Givry B - Montleban D.15 h 00

Tavigny - Ste-Ode B D.15 h 00

Vaux/Sûre - Lierneux D.14 h 30

Dames 1 Provinciale

Bastogne - Bouillon V.20 h 30

CS Salm A - Pt-Han S.15 h 00

Sibret B - Longlier S.16 h 00

Ste-Ode A - Etalle S.16 h 00

Meix-dt-V. - Petitvoir A S.18 h 30

Dames 2 Provinciale

Vance - Petitvoir B V.20 h 00

Marloie - Ste-Cécile V.20 h 30

Musson - Ste-Ode B S.15 h 00

Tintifontaine - Nothomb A S.18 h 00

Dames 8

Réserves A

Autelbas - Halanzy B D.10 h 00

Waltzing - Tontelange B D.10 h 00

Aubange - Nothomb D.10 h 00

Tontelange A - Fouches D.10 h 00

Martelange - Toernich A D.10 h 00

Halanzy A - Toernich B D.10 h 00

Réserves B

Ethe - Meix-dt-V. D.10 h 00

Bleid - Torgny-Rouvroy D.10 h 00

Rachecourt - Châtillon A D.10 h 00

Athus - Gérouville D.10 h 00

Châtillon B - Musson D.10 h 00

Vill.-dt-O. - St-Léger D.11 h 00

Réserves C

Mellier - Léglise D.10 h 00

Ste-Marie-Semois - Jamoigne-Chiny D.10 h 00

JS Habay-La-V. - Vance D.10 h 00

Tintifontaine - Rossignol D.10 h 00

SC Habay La N. - Etalle B D.10 h 00

Les Bulles - Etalle A D.10 h 00

Réserves D

Petitvoir - Orgeo D.10 h 00

Fays-les-V. A - Sugny D.10 h 00

Herbeumont - Fays-les-V. B D.10 h 00

Warmifont. - Longlier A D.10 h 00

Carlsbourg - Paliseul D.10 h 00

Réserves E

Chaumont A - Warmifont. B D.10 h 00

Witry - Mageret A D.10 h 00

Cobreville - Chaumont B D.10 h 00

Vaux/Sûre - Longlier B D.10 h 00

Mageret B - Namoussart D.10 h 00

Réserves F

Villance - Awenne D.10 h 00

Bure A - St-Hubert D.10 h 00

Ochamps - Wellin D.10 h 00

Libin - Bure B D.10 h 00

Vecmont - Nassogne D.10 h 00

Réserves G

Vaux-Noville - U. Bras D.10 h 00

Tenneville - Ste Marie Wideumont D.10 h 00

Ste-Ode - Bourcy A D.10 h 00

St-Pierre - Libramont D.10 h 00

Bourcy B - Neuvillers D.10 h 00

Réserves H

Aye - Marloie A D.10 h 00

Oppagne - Houmart B D.10 h 00

Houmart A - Bande A D.10 h 00

Melreux-Hotton - Bomal D.10 h 00

Pt-Han - Marloie B D.10 h 00

Réserves I

Mormont - Erezée D.10 h 00

Amonines - Odeigne D.10 h 00

Heyd - Rendeux D.10 h 00

Lierneux - Bande B D.10 h 00

Harre-Manhay - Izier D.10 h 00

Réserves J

Tavigny B - Bovigny D.10 h 00

Ortho - Compogne D.10 h 00

Houffaloise B - Givry D.10 h 00

Gouvy - Halthier D.10 h 00

Sart - Houffaloise A D.10 h 00

U 19 PR P.O.1

SC Habay La N. - FC Arlon S.16 h 00

Marloie - Jamoigne S.16 h 15

Gouvy - Mageret S.16 h 30

U 19 PR P.O.2

Givry B - Waltzing S.14 h 30

Ste-Marie-Semois - Bouillon S.15 h 00

Libin - Meix-dt-V. B S.15 h 00

U 17 PR P.O.1

St-Léger - Fouches S.14 h 00

Longlier - Marloie S.14 h 00

SC Habay La N. - Paliseul S.17 h 00

U 17 PR P.O.2

Libramont - Bastogne B S.15 h 30

Aubange - Assenois Me.19 h 30

U 16 PR P.O.1

Bertrix - Ochamps S.13 h 30

Givry - Compogne S.15 h 00

Meix-dt-V. - SC Habay La N. S.16 h 00

U 16 PR P.O.2

Marbehan - Neuvillers S.16 h 00

Wellin - Odeigne S.17 h 00

U 15 PR P.O.1

Aye - Marloie S.13 h 30

SC Habay La N. - Libin S.14 h 30

Messancy - Bouillon S.14 h 30

Libin - Marloie Me.20 h 00

U 15 PR P.O.2

Wellin - Meix-dt-V. S.13 h 30

Marbehan - Bourcy S.14 h 00

Vaux-Noville - Chaumont S.15 h 00

U 14 PR P.O.1

Meix-dt-V. - Houffaloise S.11 h 30

Ochamps - Bomal S.13 h 30

CS Salm - Orgeo S.15 h 00

U. Bras - Vaux-Noville S.16 h 00

U 14 PR P.O.2

Sibret - Messancy S.13 h 00

Mageret - JS Habay-La-V. S.13 h 30

Tellin - Odeigne S.14 h 00

U 21 A1 (2e t.)

Waltzing - Haut-Fays S.15 h 00

St-Léger - Châtillon S.15 h 30

Réserves E

Halanzy - Petitvoir S.15 h 00

Ethe - St-Hubert S.16 h 00

U 17 A1 (2e t.)

Pt-Han - Roy V.20 h 00

Vill.-dt-O. - Halthier D.09 h 30

Oppagne B - Vaux/Sûre D.09 h 30

Grandvoir - Vance D.10 h 00

U 17 B2 (2e t.)

Florenville - Libin S.15 h 00

Champlon - Waltzing D.10 h 00

Bastogne C - Namoussart. D.10 h 00

U 15 A1 (2e t.)

Ste-Cécile - Longlier S.14 h 30

Neuvillers - Vance S.15 h 00

St-Mard - Roy S.15 h 00

St-Hubert - Waltzing S.15 h 30

U 15 B2 (2e t.)

Rachecourt - St-Mard B S.13 h 30

Athus - JS Habay-La-V. S.14 h 00

Châtillon - Aubange S.15 h 00

Châtillon - Rachecourt J.18 h 00

U 15 C2 (2e t.)

Fays-les-V. - Grandvoir S.13 h 30

Ste Marie Wideumont - Vance B S.14 h 00

Assenois - Nothomb S.14 h 00

U 15 D2 (2e t.)

Pt-Han A - Champlon S.13 h 30

Lierneux - Vaux-Noville B S.14 h 30

Nassogne - Pt-Han B S.15 h 00

Division 2 B nationale dames

Sibret A - St-Trond A S.14 h 00

Vosselaar A - Loyers S.15 h 00

F. Woluwé B - Manhay A S.15 h 00

Mons B - Alken S.17 h 00

Standard C - Charleroi B S.17 h 00

FC Irlande Aud. A - RWDM A S.17 h 30

BX Brussels A - FC Malines B D.12 h 00

U19 Interprovincial ACFF PO1

CS Brainois - Mons D.11 h 30

U14 Interprovincial ACFF PO2

La Calamine - Tubize S.11 h 00

Basket-ball

Régionale 1 A

RBC Tilff - Belleflamme S.19 h 00

Waremme - ASTE Kain S.19 h 00

SFX Verviers - Esneux St. Louis Utd B S.19 h 00

Royal Ans - RBC Waterloo S.20 h 00

Andenne - Loyers S.20 h 30

Vieux Campinaire - Neufchâteau B S.20 h 30

Ciney - Cointe D.17 h 00

Régionale 2 A

Maffle - Profondeville Sharks S.20 h 00

BC Genappe - Liège B S.21 h 00

BB Gembloux - St-Hubert S.21 h 00

Nivelles B - Arlon D.14 h 00

Ensival - Castors Braine D.14 h 30

Aubel - Brainois D.15 h 00

Belfius Mons-Hainaut - RB Un. Liège D.15 h 00

Régionale 2 B dames

Arlon - Courcelles S.19 h 00

Natoye - Alleur B S.21 h 00

Esneux - Boninne C D.12 h 00

Fleurus B - Ganshoren dames B D.17 h 00

Rebond Ottignies B - Haneffe D.17 h 00

Division 1

CG Tintigny A - Libramont A S.20 h 00

Centre Gaume - Musson A S.20 h 45

Arlon B - Athus A S.21 h 00

Neufchâteau C - St-Hubert B D.13 h 30

St-Léger - Habay A D.15 h 00

C.G. La Rulles A - Chantemelle A D.15 h 00

P2 Messieurs TF1

Neufchâteau D - Chantemelle B V.21 h 00

Arlon C - St-Mard A S.17 h 00

Habay B - Bastogne A S.18 h 00

P2 Messieurs TF2

Libramont B - Athus B S.15 h 30

CG Tintigny B - Centre Gaume S.18 h 00

Musson C - Junior Arlonais D.13 h 00

Musson B - Bomal A D.15 h 00

Division 3A

Bastogne C - Centre Gaume S.17 h 00

Bastogne B - Libramont D S.19 h 00

Bertrix A - Libramont C S.20 h 30

Bastogne B - Foxes A D.10 h 00

Arlon D - Libramont D D.11 h 00

Division 3%2524

Habay $ - Chantemelle$ D.10 h 30

Neufchâteau $ - St-Mard $ D.13 h 30

Division 1 Dames

Bomal A - Centre Gaume 2 V.21 h 00

Neufchâteau B - Habay S.18 h 00

Centre Gaume - Chantemelle 1 S.18 h 30

Centre Gaume 2 - St-Léger A S.20 h 00

Libramont 2 - CG Tintigny S.20 h 15

Arlon 2 - Junior Arlonais 1 D.13 h 00

P2 Dames TF1

Libramont 3 - Chantemelle 2 D.09 h 30

Neufchâteau C - Musson D.11 h 00

Centre Gaume - Bastogne D.15 h 00

Arlon 3 - St-Hubert D.17 h 00

P2 Dames TF2

Bertrix - Chantemelle $ S.10 h 00

Bomal $ - Junior Arlonais $ S.16 h 00

U12 A T2

Bomal - St-Hubert B S.12 h 00

Foxes - Arlon C S.09 h 00

U9 B T2

Bomal - St-Hubert A S.10 h 30

U14 Filles

Centre Gaume 1 - Chantemelle S.11 h 30

Libramont - Musson S.15 h 30

Neufchâteau - Bertrix S.15 h 45

Musson - Arlon D.11 h 00

Football en salle

Division 1

ADLSACFlémalle - Grace Hollogne V.21 h 15

SO jeunes - Procolor Liège V.21 h 30

Mor. Lebbek - ETM Molenbeek V.21 h 30

Benfica BXL - Ann. Bruxelles V.21 h 30

Futsal Bruxelles - ASM Etterbeek V.22 h 10

Division 2 A

Hermano Jumet - AGJ La Louv. V.20 h 15

Oasis St Josse - FS Jette V.21 h 00

ARES BXL Utd - Boussu Futsal V.21 h 00

Magic Thulin - Rebecq United V.21 h 30

ASJ Berchem - Salaam Mechelen V.22 h 00

AC Antwerpen - RS la Louv. V.22 h 00

Division 2 B

Miniwac Ottignies - ME Wavre-Limal V.20 h 00

MF Oreye - Int. Namêche V.20 h 35

BF Dinant - Eur. Kraai. UTD V.21 h 00

ESC Waremme - T GSI Verviers V.21 h 05

Division 3 A

Berchem Best - Dracon Ninove V.21 h 00

Dbroej Bxl - Macron Tienen V.21 h 00

Deurne - CDJ Anderlecht V.21 h 00

Futsal Puurs - Blamp T Braine V.21 h 35

Leuven Central - Egema Boitsfort V.22 h 00

Halle - KL Steenok. V.22 h 10

Division 3 B

MS Marchien FS - Borussia Loyers V.20 h 00

MS Jemeppe - Hellas Thulin V.20 h 30

Felic Montigny - Futsal Piéton V.21 h 00

Haine St-P. City - T GAL Manage V.21 h 00

LAT LA Hestre - Gibo Roselies V.21 h 00

Belvedere Samb. - Florennes United V.22 h 10

Division 3 C

Bat 81 Tintigny - Wal-Y Fall. V.20 h 30

Marseil Wanze - MFC Sougne V.20 h 45

Logistic Dison - BV Mont V.21 h 00

BS Anhée - MF Etalle V.21 h 15

MF SJS Aubel - G4 ST-Ode V.21 h 30

Cosmos Stavelot - Gedinne United V.21 h 30

Division 1

Arafoot - Meix le Tige A V.20 h 00

RC Arlon A - Soca Bast. V.21 h 00

Sogef. Lux. - FS Messancy A V.21 h 10

FJEP Lexy A - Un. Arlon A V.21 h 15

R. Luxembourg - RC Arlon A Me.20 h 00

Division 2 A

FJEP Lexy B - G. St.-Léger B V.20 h 15

Etalle B - New Team Virton A V.21 h 00

Bat Tintigny B - Areler foot B Me.20 h 30

Division 2 B

New Team Virton B - AS Futs. Athus V.19 h 30

BJ Libramont B - St-Hubert V.19 h 30

Ste-Mar. 87 B - BJ Libramont B V.20 h 00

LBA Houff. A - TCH Carlsbourg V.20 h 35

Action 22 Ten. - Bertrix City A V.20 h 45

ODT Martelange - St-Hubert L.20 h 30

AS Futs. Athus - Meix le Tige B Ma.20 h 30

All. Turpange - Bertrix City A Me.21 h 30

Division 3 A

Daverdis. - Bertrix City B V.21 h 00

Ochamps - ADW BAstogne V.21 h 30

LBA Houff. B - EB St-Hub. V.21 h 35

BJ Libramont C - Neufchâteau V.22 h 00

Daverdis. - BJ Libramont C L.21 h 00

Division 3 B

67 Heinstert B - Bertrix City C V.20 h 30

New Team Virton C - LBA Halanzy C V.21 h 30

RC Arlon B - BarkaHoudrigny V.22 h 00

Excel Arlon A - BarkaHoudrigny L.21 h 00

No Border Arlon B - RC Arlon B L.22 h 00

Division 3 C

Forza Messancy B - US Athus 53 V.21 h 00

67 Heinstert - G. St.-Léger D V.21 h 30

ATS Messancy - Messancy B V.22 h 00

Messancy B - LBA Halanzy D L.19 h 00

Excel Arlon B - US Athus 53 L.20 h 00

TENNIS DE TABLE

Super Messieurs

Castellin. - Hasselt D.18 h 00

ALPA - Sokah D.18 h 00

Division 1 Nat. A

Don Bosco A - Palette Bon-Secours A S.19 h 00

Rooigem A - Vedrinam. A S.19 h 00

Villette A - Aye A S.19 h 00

Sokah A - Astrid A S.19 h 00

Braine A - Schulen A S.19 h 00

Tiège A - Diest A S.19 h 00

Division 2 Nat. A

Caj-Mir A - Gullegem A S.19 h 00

Rooigem B - Berlaar A S.19 h 00

Le Logis B - Aye B S.19 h 00

Malonne A - Merelbeke A S.19 h 00

ALPA A - Basècles A S.19 h 00

Merksplas A - Arc-en-C. A S.19 h 00

Division 2 Nat. B

Caj-Mir B - Palette Bon-Secours B S.19 h 00

Nodo A - Zandvoorde A S.19 h 00

Le Logis A - Et. B-Sbre A S.19 h 00

Hoeselt A - Stekene A S.19 h 00

Braine B - Smash Dolfijn A S.19 h 00

Tiège B - Virton A S.19 h 00

Série 1A Wall-Brux.

Bettincourt A - Hyon A S.19 h 00

Astrid C - Andenne B S.19 h 00

Bouillon A - Nivelles A S.19 h 00

Cipale A - Dinez B S.19 h 00

Somzée A - Thuin A S.19 h 00

Série 1B Wall-Brux.

Mickey A - St. Piat A S.19 h 00

Vervia A - Centre Ardenne A S.19 h 00

La Hulpe RIx A - Manage B S.19 h 00

RCS Visé TT A - Dinez A S.19 h 00

Vedrinam. C - Et. B-Sbre B S.19 h 00

Série 1C Wall-Brux.

Vedrinam. D - Mons A S.19 h 00

Erquelin. A - Caj-Mir C S.19 h 00

Ninane A - Donald B S.19 h 00

Andoy A - Braine D S.19 h 00

Série 1D Wall-Brux.

Piranha - Pecq A S.19 h 00

Gembloux A - Welkenr. A S.19 h 00

Villette C - Minérois B S.19 h 00

ALPA C - Basècles B S.19 h 00

Sélange A - Marloie A S.19 h 00

Série 1E Wall-Brux.

Melreux A - Ans A S.19 h 00

Gonrieux B - Tenneville A S.19 h 00

Malonne C - Philipp. A S.19 h 00

Thuin B - Tiège D S.19 h 00

Super dames

Dinez A - Neufvil. A S.13 h 00

Astrid A - Malonne A S.13 h 00

Et. B-Sbre A - Jamoigne A S.13 h 00

P2000 Ecauss. A - Vedrinam. A S.13 h 00

Minérois A - AFP Anvers A S.13 h 00

Meerdaal A - Basècles A S.14 h 00

Dinez A - Basècles A D.13 h 00

Division 1 Nat. dames

Malonne B - Jamoigne B S.13 h 00

Dinez B - Neufvil. B S.13 h 00

ALPA A - Basècles B S.14 h 00

Division 2 Nat. dames

Pingouin A - Hoeselt A S.13 h 00

Et. B-Sbre B - Philipp. A S.13 h 00

Et. B-Sbre C - Berlaar A S.13 h 00

Thuin A - Neufvil. C S.14 h 00

ALPA B - Basècles C S.14 h 00

Dames Série 1A Wall-Brux.

Minérois B - Mons A S.13 h 00

Dinez C - Neufvil. D S.13 h 00

Andenne A - Vedrinam. C S.14 h 00

Le Logis B - Aye A S.14 h 00

Wavre-Walhain B - Joubiéval A S.14 h 00

Braine A - Basècles D S.14 h 00

Dames Série 1B Wall-Brux.

Set Jet B - Ecaussin. A S.13 h 00

Rulles A - Gembloux A S.13 h 00

Somzée A - Cipale A S.13 h 00

Erquelin. A - Peissant A S.14 h 00

Volley-ball

Nat 3A Hommes

KVC LensOnline Genk - Maaseik S.20 h 00

Eupen kettenis - Bouillon S.20 h 30

Riemst - Dilsen-Stokkem S.20 h 30

Athus - Stabulois S.21 h 00

Lommersweiler - SJ Welkenraedt D.15 h 30

Herstal - Namur Volley D.18 h 00

Promotion B messieurs

Walhain B - Waremme C S.16 h 30

Esneux B - Ciney A S.20 h 30

Bertrix A - Lesse et Lhomme A D.17 h 30

Promotion C messieurs

Athena - Mortroux B S.17 h 15

Stabulois A - Aywaille VB D.14 h 15

Promotion C dames

Thimister B - Grivegnée S.14 h 00

Athus A - La Roche S.17 h 30

Athena - Spa-Pepinster A S.20 h 45

Aubel A - Waremme C D.18 h 00

Stavelot A - La Vierre D.18 h 00

Division 1

Marchois - La Semois A D.17 h 00

Stabulois B - Bouillon A D.18 h 00

Division 1 dames

Bertrix A - La Semois A S.14 h 00

Champlon A - Champlon B S.16 h 30

Stabulois A - EVB Ath. Messancy A D.10 h 45

Bertrix B - Bertrix A D.14 h 00

Division 2 dames

Houffalize A - Athéna B D.14 h 15

Division 3 dames

Stabulois C - Libramont C S.15 h 00

Bertrix C - Houffalize B D.10 h 30

Rugby

Régionale 2 Quai Pool A

Haute Meuse - Stade Marchois D.15 h 00

Kituro 3 - Binche D.15 h 00

Boitsfort 3 - Famenne D.15 h 00