Soumagne et Bassenge organisent des campagnes de dératisation pour ses citoyens

Ces campagnes ont pour objectif de traiter le réseau d'égouttage et les abords des ruisseaux ainsi que d’intervenir chez les riverains préalablement inscrits.

La commune de Bassenge organise également une campagne de dératisation qui se déroulera les 4 et 5 mai. Tous les biens communaux et les maisons privées sont concernées, explique la commune de Bassenge qui précise que les interventions sont gratuites sur simple demande pour des personnes qui ont des problèmes liés à la présence de rats. Pour plus d’infos, contactez l’administration communale au 04 286 91 40.