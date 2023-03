Un des plus grands tournois de poker d’Europe se tiendra à l’hôtel Van der Valk de Gosselies du 2 au 7 mai

Le tournoi de poker self deal, appelé « The Monster Festival », est organisé depuis 2014. « Le grand changement cette année est que la législation a changé : nous pouvons dorénavant organiser des tournois plus importants hors casinos. » C’est donc la première fois que le tournoi aura lieu en dehors d’un casino. « L’autre particularité est que cet événement est en ‘self deal’ donc sans croupier. C’est un événement amateur qui rassemble des joueurs de toute l’Europe. »

En pratique : le buy-in est de 50 €, 40.000 € garantis. Le tournoi est ouvert à tous. Inscription sur place autorisée s’il y a de la place. Stack : 50.000 jetons. Blinds : 30 - 40 - 60 minutes. Le tournoi commence à 18h.