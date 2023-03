Le Roi Philippe et la Reine Mathilde en visite à Soignies et à La Louvière

La visite des souverains débutera à Soignies aux « Carrières du Hainaut », où la pierre bleue est extraite et travaillée depuis 135 ans. Les mesures prises pour préserver et développer la biodiversité au cœur de la carrière feront l’objet d’une attention particulière lors de la visite.

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde iront ensuite à l’asbl « Le Quinquet » à Soignies, un centre d’insertion socio-professionnelle qui dispense des formations dans les domaines de la menuiserie, de la peinture, de la plomberie, du chauffage, de la cuisine, des aides ménagères et du jardinage. Le Quinquet dispose aussi d’un service de taxis sociaux et d’un centre qui stimule l’animation socioculturelle. Les Souverains y visiteront les ateliers et s’entretiendront avec les stagiaires, les formateurs et la direction.