Guerre en Ukraine: la Russie va sanctionner plus sévèrement les critiques contre son armée

Après avoir nié pendant des années son existence, les autorités russes reconnaissent désormais pleinement les soldats de Wagner, actuellement en première ligne dans la bataille pour la ville ukrainienne de Bakhmout. «Cette initiative vise à défendre tous ceux qui, aujourd’hui, en risquant leur vie, assurent la sécurité de notre pays et de nos citoyens», a assuré Viatcheslav Volodine, le président de la Douma, dans un message publié mercredi sur Telegram.

Selon ces amendements, «discréditer» des militaires ou «volontaires» russes participant au conflit sera maintenant passible au pénal, au maximum, de sept ans de prison, contre cinq ans auparavant. Ces modifications ont été adoptées en deuxième lecture, la plus importante du cycle législatif russe. Elles devront par la suite être définitivement approuvées en troisième lecture, puis validées par la Chambre haute du Parlement et signées par le président russe Vladimir Poutine, généralement une formalité.

Début mars 2022, quelques jours après le lancement de l’offensive contre l’Ukraine, les autorités avaient adopté deux lois punissant respectivement la «discréditation» des forces russes et la diffusion de «fausses informations» sur leur compte. Cette dernière loi, plus sévère, est passible de 15 ans de prison et, avec ces nouveaux amendements, concernera également à présent les «fausses informations» visant les combattants «volontaires».