Johan, un Belge de 66 ans, se fait dépouiller de 66.000 euros: «Il était si convaincant»

« Mon smartphone est cassé. J’ai un nouveau numéro, papa » : Johan de Pau a reçu ce premier message WhatsApp de la part de ses arnaqueurs, le 16 janvier dernier, sans se douter qu’il ne s’agissait pas de sa fille, rapporte HLN. Après une rapide conversation, sa « fille » lui demande de régler une facture à sa place, car elle n’a « accès à rien », lui promettant de le rembourser deux jours plus tard.

Johan a payé la somme demandée et a envoyé à la personne qu’elle pensait être sa fille, une capture d’écran du virement. Lorsque l’escroc lui demande un nouveau versement, Johan comprend ce qui est en train de se jouer, et lorsqu’il tente de joindre sa banque KBC, pas de réponse. Sur le site web, on lui dit de bloquer ses cartes et de signaler l’incident à la police. Néanmoins, le commissariat de Maldegem était vide.